Сергей Бухаров – о центре единоборств в Пскове: Приятно, когда открываются новые спортивные объекты

13:35, 15 октября 2024, ПАИ

Об открытии нового центра единоборств в Пскове на Рижском проспекте рассказал исполняющий обязанности председателя комитета по физической культуре, спорту и делам молодёжи городской администрации Сергей Бухаров в передаче «Место встречи» на радиостанции «7 НЕБО».

«Приятно, когда открываются новые спортивные объекты. Очередной зал при участии наших коллег из Великих Лук – автономной некоммерческой организации «Отечество». В этом зале смогут заниматься представители нескольких видов спорта: самбо, дзюдо, бокс, кикбоксинг, джиу-джитсу», – сказал Сергей Бухаров.

«В том микрорайоне не скажу, что очень много спортивных объектов, куда можно сходить и позаниматься. Очень приятно, что там появился небольшой уютный спортивный зал», – добавил спикер.

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