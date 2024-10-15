Незаконно продававшие лекарства для животных магазины выявили на Северо-Западе

14:32, 15 октября 2024, ПАИ

15 интернет-магазинов, незаконно продававших лекарства для животных, выявили на Северо-Западе. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора.

211 предложений о продаже незарегистрированных в России препаратов и 100 о реализации препаратов без лицензии выявили сотрудники Россельхознадзора.

Владельцам интернет-магазинов Zooset, «Тяпа», AZMAG, «Doctor Вет», ZOO-OSTROV.RU, Garfield, EuroBoutique, Puppyshow, «Лавпетс», Zooset, «Зооветснаб», «Ветпром», «Рускеала», «Ветеринарная аптека Фармавет», «Ветклиника» вынесли предостережения. Чаще других на сайтах выявлялись контрафактные препараты из групп противопаразитарных («Фиприст», «Симпарика», «Мильпро» «Кэт», «Дехинел Плюс», «Милпразон», «Бравекто») и противовоспалительных средств («Мелоксидил», «Апоквел»).

Информация о нарушениях поступила в центральный аппарат Россельхознадзора с целью принятия решения о блокировке сайтов или отдельных страниц, содержащих незаконную информацию.