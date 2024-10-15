Сергей Бухаров: Пространства для спортсменов всегда мало

15:10, 15 октября 2024, ПАИ

О том, насколько новый псковский центр единоборств удовлетворит спрос спортсменов и тренеров на занятия, рассказал председатель комитета по физической культуре, спорту и делам молодёжи администрации Пскова Сергей Бухаров в передаче «Место встречи» на радиостанции «7 НЕБО».

Зал подходит для множества видов единоборств, заметил Сергей Бухаров. «Он универсальный. Тренеры и спортсмены радуются, когда появляются новые залы», – поделился спикер.

«Можно найти разные нюансы. Может, хочется повыше потолок, пошире пространство для тренировочного процесса. Но мы исходим из того, что не так много в Пскове современных хороших спортивных объектов в плане подготовки. Всегда не хватает – пространства для спортсменов всегда мало. Поэтому любое открытие, любое появление нового спортивного объекта воспринимается только с положительной точки зрения в тренерском сообществе. Здесь только плюсы», – сообщил председатель городского спорткомитета.

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