Семь псковичей получили звание заслуженного работника агрокомплекса региона
Добросовестный труд аграриев отметил губернатор Псковской области Михаил Ведерников. Глава региона также вручил им ведомственные и региональные награды. Торжественная церемония прошла в честь празднования Дня работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе правительства региона.
-
Фото: Пресс-служба правительства Псковской области
-
Фото: Пресс-служба правительства Псковской области
-
Фото: Пресс-служба правительства Псковской области
-
Фото: Пресс-служба правительства Псковской области
Михаил Ведерников подчеркнул, что сельское хозяйство Псковской области, несмотря на все сложности, вызовы и ограничения, из года в год уверенно развивается. Область занимает лидирующие позиции по Северо-Западу. В частности, регион занимает первое место по производству мяса, второе – по рапсу и третье – по молоку, добавил он.
Кроме прочего, глава региона обратил внимание на то, что благодаря поддержке президента России и реализации нацпроектов Псковская область смогла переломить тенденцию по сокращению поголовья.
Губернатор вручил работникам агрокомплекса благодарности и почётные грамоты Министерства сельского хозяйства России. В частности, семи специалистам АПК присвоили звание заслуженного работника агропромышленного комплекса Псковской области. Михаил Ведерников вручил им нагрудные знаки и удостоверения к ним.
После вручения главный ветеринарный врач «Племрепродуктора Назия» Ирина Тарасова поблагодарила власти региона за внимание к отрасли и высокую оценку труда.
Мы не работаем, мы служим стране - руководитель псковского фонда «Защитники Отечества»
80-120 семей находятся на сопровождении у каждого сотрудника фонда поддержки участников СВО в Псковской области
11 тысяч обращений обработал фонд поддержки участников СВО в Псковской области за год работы