Семь псковичей получили звание заслуженного работника агрокомплекса региона

14:28, 15 октября 2024, ПАИ

Добросовестный труд аграриев отметил губернатор Псковской области Михаил Ведерников. Глава региона также вручил им ведомственные и региональные награды. Торжественная церемония прошла в честь празднования Дня работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе правительства региона.



Фото: Пресс-служба правительства Псковской области



Фото: Пресс-служба правительства Псковской области



Фото: Пресс-служба правительства Псковской области



Фото: Пресс-служба правительства Псковской области







Михаил Ведерников подчеркнул, что сельское хозяйство Псковской области, несмотря на все сложности, вызовы и ограничения, из года в год уверенно развивается. Область занимает лидирующие позиции по Северо-Западу. В частности, регион занимает первое место по производству мяса, второе – по рапсу и третье – по молоку, добавил он.

Кроме прочего, глава региона обратил внимание на то, что благодаря поддержке президента России и реализации нацпроектов Псковская область смогла переломить тенденцию по сокращению поголовья.

Губернатор вручил работникам агрокомплекса благодарности и почётные грамоты Министерства сельского хозяйства России. В частности, семи специалистам АПК присвоили звание заслуженного работника агропромышленного комплекса Псковской области. Михаил Ведерников вручил им нагрудные знаки и удостоверения к ним.

После вручения главный ветеринарный врач «Племрепродуктора Назия» Ирина Тарасова поблагодарила власти региона за внимание к отрасли и высокую оценку труда.