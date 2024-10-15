Эколого-просветительский центр нацпарка «Себежский» открылся в Пскове

15:00, 15 октября 2024, ПАИ

Информационный эколого-просветительский центр «Себежский» открылся на улице Максима Горького, 20/7 в Пскове, сообщила в беседе с корреспондентом ПАИ директор нацпарка Надежда Подоплёкина.

«Все желающие могут посетить центр по предварительной заявке. В первую очередь мы планируем проводить здесь семинары с туристическими фирмами, а следующее совещание запланировано по вопросам подготовки зимних программ, которые мы будем предлагать на территории национального парка», – прокомментировала Надежда Подоплёкина.

Помимо этого, в центре будут проводиться занятия и семинары со студентами, которые учатся на направлениях, связанных с туризмом. Также на базе центра планируется открыть курсы экскурсоводов для тех, кто хотел бы работать в национальном парке «Себежский».

Кроме того, центр будет сотрудничать со специалистами школ, детских садов и библиотек. «Мы будем их знакомить с нашими программами, проводить выездные мероприятия, передвижные выставки в школах, чтобы о нас узнали в Пскове. Мы будем рассказывать о людях, которые работают на заповедных территориях, – ихтиологах и орнитологах. Также мы планируем презентовать книгу о растениях, занесённых в Красную книгу национального парка «Себежский». Мы будем проводить тематические мероприятия, в том числе приуроченные ко Дню орнитолога и другим праздникам», – рассказала Надежда Подоплёкина.

Эколого-просветительские занятия и «литературные дегустации» будут интерактивными – участникам расскажут о следах животных на снегу, о городских птицах и как за ними наблюдать, а также о работе гидрометеорологов, добавила она.

«Планируется открыть студию выходного дня для желающих познакомиться с эколого-просветительской деятельностью нацпарка «Себежский». Мы сейчас планируем, общаемся и изучаем спрос, кому это могло бы быть интересно. В Себежском районе появилось первое школьное лесничество. Сейчас мы изучаем опыт. Возможно, у нас тоже будет организационный штаб школьных лесничеств. Мы будем вместе планировать занятия и оказывать методическую помощь», – пояснила директор нацпарка.

В информационном эколого-просветительском центре можно будет получить информацию, связанную с национальным парком «Себежский», а также о программах, реализуемых на территории нацпарка.