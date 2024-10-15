Псковский театр драмы анонсировал премьеры 119-го сезона

14:48, 15 октября 2024, ПАИ

Псковский академический театр драмы им. А. С. Пушкина анонсировал премьеры 119-го сезона. В планах театра – спектакли по Пушкину, Андрееву и Диккенсу, продолжение серии музыкальных вечеров в буфете и международный фестиваль «Кулов-фест». Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе театра.

В год 225-летия со дня рождения Александра Пушкина театр выпустит «Маленькие трагедии». 30 ноября и 1 декабря пройдут первые показы спектакля Гульназ Балпеисовой, ученицы Римаса Туминаса, сотрудничавшей с Театром им. Евг. Вахтангова, «Современником», Театром музыки и поэзии Елены Камбуровой, ведущими театральными коллективами Казахстана. Сценографию режиссер сочинит вместе с главным художником театра, лауреатом «Золотой маски» Александром Стройло – он же выступит художником по костюмам.

Завершит 2024 год премьера музыкального спектакля «Перекресток» по русскому романсу и русской поэзии. Музыкальную серию в июне 2025 года закроет спектакль по песням из кино.

Репертуар малой сцены весной 2025 года пополнит «Каинова печать» по полузабытой пьесе Леонида Андреева (второе название пьесы – «Не убий!»). Это будет первое сотрудничество Псковской драмы с молодым режиссером Тимуром Куловым, автором спектаклей в Санкт-Петербурге, Уфе, Челябинске, Липецке, Новокузнецке, Тюмени, Абакане, Казани, Минске. Многие его постановки получают награды престижных театральных фестивалей, а спектакль «Приключения Рустэма» в Татарском ТЮЗе им. Г. Кариева в 2024 году был отмечен специальным призом жюри Национальной театральной премии «Золотая маска».

Тимуру Кулову Псковский театр драмы посвятит в декабре именной фестиваль «Кулов-фест» (продолжая серию событий, презентующих творчество ярких деятелей современной культуры, – «Данилов-фест», «Потапов-фест», «Мо Янь фест»), в котором примут участие со спектаклями Кулова Петербургский ТЮЗ им. А. Брянцева (с этого сезона Тимур служит в этом театре штатным режиссером), Буинский драматический театр, Татарский ТЮЗ им. Г. Кариева, Акмолинский областной русский драматический театр (Кокшетау, Казахстан). Премьера и фестиваль Тимура Кулова также продолжат проект Псковского театра драмы – филиала Национального драматического театра России – «Режиссеры из национальных регионов России в Псковском театре драмы».

В 2025 году приступит к работе с псковской труппой петербургский режиссер Андрей Гончаров, автор спектаклей в МХТ им. Чехова, Театре на Таганке, Московском ТЮЗе и других театрах страны, ученик Вениамина Фильштинского. В июле на основной сцене театра выйдет его премьера «Битва жизни» по повести Чарлза Диккенса – как раз 100 лет назад спектакль по этому произведению пополнил репертуар МХАТа.

К юбилею Победы в Великой Отечественной войне театр подарит зрителям спектакль-концерт на большой сцене.

Уже открыты продажи билетов на первую премьеру сезона – «Маленькие трагедии» 30 ноября и 1 декабря. В ближайшее время будет обнародован репертуар на декабрь (включая спектакли «Кулов-феста») и новогодние праздники.