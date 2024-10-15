Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Очередное занятие провели для дружинников в Стругах Красных

Очередное занятие членов Стругокрасненского филиала автономной некоммерческой организации «Дружина» прошло в актовом зале территориального управления «Струги Красные» сегодня, 15 октября. Об этом пишет газета «Струги».

Фото здесь и далее: газета «Струги»

Открыл занятие заместитель руководителя филиала АНО «Дружина» Дмитрий Дементьев. Все вместе обсудили геополитическую обстановку, обстановку в зоне СВО.

  • Очередное занятие прошло в отряде содействия обороне и безопасности «Дружина» в Стругах Красных
    Фото: газета «Струги»
  • Очередное занятие прошло в отряде содействия обороне и безопасности «Дружина» в Стругах Красных
    Фото: газета «Струги»
  • Очередное занятие прошло в отряде содействия обороне и безопасности «Дружина» в Стругах Красных
    Фото: газета «Струги»
  • Очередное занятие прошло в отряде содействия обороне и безопасности «Дружина» в Стругах Красных
    Фото: газета «Струги»
  • Очередное занятие прошло в отряде содействия обороне и безопасности «Дружина» в Стругах Красных
    Фото: газета «Струги»

«Затем провели тактико-специальную подготовку анализатором спектра Arinst, тактику, применяемую противником в зоне СВО при использовании БПЛА различных типов. Вспомнили работу с рациями, повторили и закрепили свои знания по медицинской подготовке и оказанию первой медицинской помощи», – отметили в газете.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












15 октября 2024

Более 23 тысяч псковичей страдают ожирением
15 октября 2024

Мы не работаем, мы служим стране - руководитель псковского фонда «Защитники Отечества»
15 октября 2024

Очередное занятие провели для дружинников в Стругах Красных
15 октября 2024

Об особенностях проекта «Топовый десант» рассказал организатор
15 октября 2024

80-120 семей находятся на сопровождении у каждого сотрудника фонда поддержки участников СВО в Псковской области
15 октября 2024

Нового руководителя Псковской городской поликлиники представили коллективу
15 октября 2024

11 тысяч обращений обработал фонд поддержки участников СВО в Псковской области за год работы
15 октября 2024

Железнодорожный переезд в Стругокрасненском районе привели в порядок после вмешательства прокуратуры

© 2001-2024 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...