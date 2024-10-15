Очередное занятие провели для дружинников в Стругах Красных
Очередное занятие членов Стругокрасненского филиала автономной некоммерческой организации «Дружина» прошло в актовом зале территориального управления «Струги Красные» сегодня, 15 октября. Об этом пишет газета «Струги».
Открыл занятие заместитель руководителя филиала АНО «Дружина» Дмитрий Дементьев. Все вместе обсудили геополитическую обстановку, обстановку в зоне СВО.
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Фото: газета «Струги»
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Фото: газета «Струги»
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Фото: газета «Струги»
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Фото: газета «Струги»
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Фото: газета «Струги»
«Затем провели тактико-специальную подготовку анализатором спектра Arinst, тактику, применяемую противником в зоне СВО при использовании БПЛА различных типов. Вспомнили работу с рациями, повторили и закрепили свои знания по медицинской подготовке и оказанию первой медицинской помощи», – отметили в газете.
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