Очередное занятие провели для дружинников в Стругах Красных

15:33, 15 октября 2024, ПАИ

Очередное занятие членов Стругокрасненского филиала автономной некоммерческой организации «Дружина» прошло в актовом зале территориального управления «Струги Красные» сегодня, 15 октября. Об этом пишет газета «Струги».

Открыл занятие заместитель руководителя филиала АНО «Дружина» Дмитрий Дементьев. Все вместе обсудили геополитическую обстановку, обстановку в зоне СВО.



Фото: газета «Струги»



Фото: газета «Струги»



Фото: газета «Струги»



Фото: газета «Струги»



Фото: газета «Струги»









«Затем провели тактико-специальную подготовку анализатором спектра Arinst, тактику, применяемую противником в зоне СВО при использовании БПЛА различных типов. Вспомнили работу с рациями, повторили и закрепили свои знания по медицинской подготовке и оказанию первой медицинской помощи», – отметили в газете.