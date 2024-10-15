Водителя с поддельным удостоверением задержали в Великих Луках

15:51, 15 октября 2024, ПАИ

Мужчину с поддельным водительским удостоверением задержали в Великих Луках, пишет Luki-News со ссылкой на территориальный отдел МВД России.

22-летнего водителя ВАЗа задержали у дома № 21/13 на проспекте Ленина. Удостоверение водителя вызвало сомнения в подлинности. Проверка показала элементы подделки.

Мужчина дал признательные показания. Водительское удостоверение изъяли. Выясняются обстоятельства произошедшего.