Водителя с поддельным удостоверением задержали в Великих Луках
Мужчину с поддельным водительским удостоверением задержали в Великих Луках, пишет Luki-News со ссылкой на территориальный отдел МВД России.
22-летнего водителя ВАЗа задержали у дома № 21/13 на проспекте Ленина. Удостоверение водителя вызвало сомнения в подлинности. Проверка показала элементы подделки.
Мужчина дал признательные показания. Водительское удостоверение изъяли. Выясняются обстоятельства произошедшего.
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