Тройное ДТП произошло в Пскове

16:18, 15 октября 2024, ПАИ

Столкновение автомобилей Mercedes-Benz, Lada Granta и ВАЗ-2115 произошло у дома № 158 на улице Ипподромной в Пскове. Об этом пишет Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ».

Участники ДТП от медпомощи отказались.

На месте работают бригада медицины катастроф, спасатели АСС, сотрудники Госавтоинспекции. Обстоятельства произошедшего выясняются.