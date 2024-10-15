Тройное ДТП произошло в Пскове
Столкновение автомобилей Mercedes-Benz, Lada Granta и ВАЗ-2115 произошло у дома № 158 на улице Ипподромной в Пскове. Об этом пишет Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ».
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Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
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Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
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Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
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Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
Участники ДТП от медпомощи отказались.
На месте работают бригада медицины катастроф, спасатели АСС, сотрудники Госавтоинспекции. Обстоятельства произошедшего выясняются.
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