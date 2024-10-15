Псковичи активно бронируют туры на новогодние праздники

19:19, 15 октября 2024, ПАИ

Псковичи активно бронируют туры на новогодние праздники, рассказала председатель Союза туриндустрии Псковской области Светлана Баранова в беседе с корреспондентом ПАИ.

«Мы предлагаем туры, как всегда, в ближайшую округу из Пскова. Предлагаем туры в Карелию, в Ленинградскую область. У нас будут свои собственные сборные группы, где ещё можно успеть купить места: это однодневные всевозможные поездки на новогодние праздники из Пскова. У нас также есть предновогодние поездки. Например, 14 декабря мы везём в Витебск, который будет уже готовиться к католическому Рождеству и где можно будет насладиться новогодними видами», – подчеркнула Светлана Баранова.

Праздники обещают быть длинными, поэтому бронирование уже идёт, заметила она.

Также туристы из других регионов бронируют туры в Псковскую область. «Туры бронируют. У нас большая часть отелей выложена в агрегаторы, и туристы сами совершают этот выбор и приобретают для себя места в наших отелях. <…> Если мы зайдём на сайты агрегаторов, то, я думаю, мы увидим, что во многих отелях мест на новогодние праздники уже нет. В некоторых ещё нет информации, потому что кто-то не посчитал новогодние цены», – заметила Светлана Баранова.

Специалист уточнила, что пассажиры зачастую предпочитают «Ласточку». «Это быстрее, безопаснее. Идёт ремонт автодороги в Санкт-Петербург, и путь может занимать неопределённое время, поэтому предпочитают «Ласточку», – заключила она.