Комитет по труду в Псковской области объявил сбор лучших практик поддержки семей с детьми

17:02, 15 октября 2024, ПАИ

Комитет по труду и занятости Псковской области объявил сбор лучших корпоративных практик поддержки семей с детьми, направленных на улучшение демографической ситуации. Об этом сообщается в телеграм-канале комитета.

Лучшие практики, направленные на социальную поддержку семей с детьми на предприятиях Псковской области, распространят среди работодателей региона.

Отправить материалы можно на официальную почту комитета по труду и занятости Псковской области: komtzan@trud.pskov.ru, информация по телефону: 8 (8112) 66-96-21.