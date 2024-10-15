Большое количество книг подарила псковской библиотеке предприниматель из Москвы

17:26, 15 октября 2024, ПАИ

Предприниматель из Москвы Наталья Самойлова подарила Псковской областной библиотеке имени В. Я. Курбатова книги. Об этом ПАИ сообщили в библиотеке.

В дар передали произведения отечественной и зарубежной литературы, которые Наталья Самойлова любила читать в детстве. Они достанутся тем, кому необходимы, кто любит читать и понимает ценность бумажного издания, отметила предприниматель.

Среди подаренной литературы есть уникальные издания XIX-XX веков. С ними можно будет познакомиться в региональном центре по работе с редкими и ценными документами.

Около 500 книг поступят в разные отделы библиотеки имени В. Я. Курбатова, а остальные – в учреждения Псковской области.