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Общество

Большое количество книг подарила псковской библиотеке предприниматель из Москвы

Предприниматель из Москвы Наталья Самойлова подарила Псковской областной библиотеке имени В. Я. Курбатова книги. Об этом ПАИ сообщили в библиотеке.

Фото здесь и далее: Псковская областная библиотека имени В. Я. Курбатова

В дар передали произведения отечественной и зарубежной литературы, которые Наталья Самойлова любила читать в детстве. Они достанутся тем, кому необходимы, кто любит читать и понимает ценность бумажного издания, отметила предприниматель.

Среди подаренной литературы есть уникальные издания XIX-XX веков. С ними можно будет познакомиться в региональном центре по работе с редкими и ценными документами.

Около 500 книг поступят в разные отделы библиотеки имени В. Я. Курбатова, а остальные – в учреждения Псковской области.

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