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Общество

Дорогу перекроют в Порховском районе на время соревнований 19 октября

Движение транспорта будет перекрыто по участку автомобильной дороги Нестрино – Остров от деревни Нестрино до деревни Большие Пети в Порховском районе 19 октября с 10:00 до 14:00. Об этом ПАИ сообщили в «Псковавтодоре».

Ограничение будет действовать из-за 46-го легкоатлетического пробега «Порхов – Красуха», посвящённого памяти жертв фашизма.

Временное прекращение движения обеспечивает администрация Порховского района.

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