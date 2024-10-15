Дорогу перекроют в Порховском районе на время соревнований 19 октября

17:24, 15 октября 2024, ПАИ

Движение транспорта будет перекрыто по участку автомобильной дороги Нестрино – Остров от деревни Нестрино до деревни Большие Пети в Порховском районе 19 октября с 10:00 до 14:00. Об этом ПАИ сообщили в «Псковавтодоре».

Ограничение будет действовать из-за 46-го легкоатлетического пробега «Порхов – Красуха», посвящённого памяти жертв фашизма.

Временное прекращение движения обеспечивает администрация Порховского района.