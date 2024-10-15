Дорогу перекроют в Порховском районе на время соревнований 19 октября
Движение транспорта будет перекрыто по участку автомобильной дороги Нестрино – Остров от деревни Нестрино до деревни Большие Пети в Порховском районе 19 октября с 10:00 до 14:00. Об этом ПАИ сообщили в «Псковавтодоре».
Ограничение будет действовать из-за 46-го легкоатлетического пробега «Порхов – Красуха», посвящённого памяти жертв фашизма.
Временное прекращение движения обеспечивает администрация Порховского района.
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