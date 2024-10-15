День призывника прошёл в Острове

17:41, 15 октября 2024, ПАИ

Мероприятие, посвящённое Дню призывника, прошло в Острове. Об этом сообщил глава Островского района Дмитрий Быстров в своём Telegram-канале.

С приветственным словом к будущим защитникам обратились почётные гости. Первым выступил председатель Совета ветеранов войны, труда, Вооружённых сил и правоохранительных органов Островского района Вячеслав Коев. Он подчеркнул, что служба в армии – это школа формирования лучших человеческих качеств, таких как патриотизм, дисциплинированность, умение находить правильный выход из сложных ситуаций.

Военный комиссар по городу Острову, Островскому, Палкинскому и Пыталовскому районам Алексей Долженко подчеркнул, что служба в рядах Вооружённых сил – это почётная обязанность каждого настоящего мужчины и священный долг перед Родиной. Алексей Долженко вместе с Вячеславом Коевым вручили на память будущим военнослужащим экземпляры сборника местного поэта, ветерана Вооружённых сил Геннадия Смирнова.

Также с благословением на ратный труд обратился к островским призывникам священнослужитель, настоятель храма Бориса и Глеба отец Фёдор.