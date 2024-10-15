Серебряное ожерелье с Псковом стало альтернативой Золотому кольцу России

17:43, 15 октября 2024, ПАИ

«Яндекс. Путешествия» составил топ-5 альтернатив Золотому кольцу России, сообщили ПАИ в пресс-службе сервиса.

Одним из таких альтернативных маршрутов стало Серебряное ожерелье. Оно объединяет 11 субъектов Северо-Западного округа и более чем 170 туристических маршрутов.

Маршрут рекомендуется начать с таких древних городов, как Псков, Великие Луки, Печоры, Великий Новгород, Старая Ладога. После можно посетить Санкт-Петербург или Вологодскую область.