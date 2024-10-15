Более 4560 случаев ОРВИ зарегистрировано за неделю в Псковской области

18:38, 15 октября 2024, ПАИ

С 7 по 13 октября в Псковской области выявлено 4 562 случая заболевания ОРВИ. Среди заболевших доля детей до 14 лет – 62,2 %. В городе Пскове зарегистрировано 2 235 случаев ОРВИ, или 49 % от общего количества по региону, сообщили ПАИ в Управлении Роспотребнадзора по Псковской области.

За неделю госпитализированы 32 человека с симптомами острых респираторных вирусных инфекций, что на три случая меньше, чем на неделей ранее.

На прошедшей неделе в области зарегистрировано 57 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией, в том числе у детей до 18 лет – 22 случая.

Количество внебольничных пневмоний на прошедшей неделе – 198, в том числе у детей до 18 лет – 118, или 59,6 %.

Заболеваемость острыми кишечными инфекциями остаётся на уровне среднего многолетнего показателя. Зарегистрировано 36 случаев, или 6,12 на 100 тыс. населения.

В Псковской области ситуация с заболеваемостью острыми кишечными инфекциями, инфекциями верхних дыхательных путей и с групповым случаям инфекционных заболеваний остаётся под контролем Управления Роспотребнадзора по Псковской области.