Пожароопасный сезон завершился в Псковской области

19:53, 15 октября 2024, ПАИ

15 октября на территории Псковской области завершился пожароопасный сезон. Об этом ПАИ сообщили в комитете по природным ресурсам и экологии Псковской области.

Пожароопасный сезон отменён в соответствии с постановлением правительства Псковской области № 360 от 14.10.2024.

В комитете заявили, что работа по предупреждению и профилактике лесных пожаров продолжится. В течение месяца специалисты лесной службы комитета подведут итоги пожароопасного сезона текущего года и примут организационные меры для устранения выявленных недоработок.