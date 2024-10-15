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Общество

Волонтёры регионального штаба «Мы вместе» помогают семьям псковских военнослужащих

Волонтёры регионального штаба Всероссийской акции взаимопомощи «Мы вместе» помогают семьям псковских военнослужащих, находящихся на передовой СВО. В чём заключалась помощь, ПАИ рассказали в Ресурсном центре поддержки добровольчества Псковской области.

Так, добровольцы отозвались на просьбу о помощи жене мобилизованного. Ребята приняли участие в погрузке вещей при переезде. К семье другого участника спецоперации волонтёры выезжали на дом: была необходима помощь в сборке комода.

Региональный штаб продолжает свою работу. Семьи участников СВО могут обратиться к волонтёрам в сообщениях в группе или по номеру телефона +7-931-901-00-82.

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