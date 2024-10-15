В Бежаницком историко-культурном центре Философовых работает выставка учащихся ДШИ
Выставка учащихся художественного отделения Бежаницкой детской школы искусств продолжает работать в историко-культурном центре Философовых, пишет районная газета «Сельская новь».
Ранее сообщалось, что принадлежавший семье Философовых чайный столик подарили Бежаницкому музею.
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15 октября 2024
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