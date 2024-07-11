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Общество

Принадлежавший семье Философовых чайный столик подарили Бежаницкому музею

Чайный столик, некогда принадлежавший дворянскому роду Философовых, подарила историко-культурному центру жительница Бежаниц Ольга Дмитриева, пишет газета «Сельская новь».

Принадлежавший семье Философых чайный столик подарили Бежаницкому музею. Фото: газета «Сельская новь»

Бабушка Ольги Елизавета Лыгина была хорошо знакома с Философовыми. В её семье из поколения в поколение передавали воспоминания о знатном роде, берегли вещи, связанные с ним, отметили в издании.

Теперь столик будет представлен в экспозиции «Историко-культурное наследие дворянского рода Философовых».

Ранее сообщалось, что историко-культурный центр Философовых газифицировали.

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