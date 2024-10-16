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Общество

Как вылечить простуду на губах, посоветовал специалист

Как вылечить простуду на губах, рассказал профессор кафедры терапии медицинского факультета Государственного университета просвещения Станислав Ионов. Об этом пишут «Известия».

Вирус простого герпеса есть в организме практически у каждого человека. Кроме того, полностью вылечиться от него невозможно.

Проявляется герпес чаще всего в форме пузырьков с экссудатом на крыльях носа или губах, отметил Станислав Ионов. На начальной стадии на месте будущего высыпания ощущается зуд.

При появлении зудящего пятнышка с гиперемией необходимо сразу принимать меры, сказал профессор. «Наиболее эффективное медикаментозное средство для лечения и профилактики герпеса – таблетки ацикловира плюс мазь ацикловир или зовиракс», – посоветовал он.

Также подойдут и народные средства. Например, можно намочить палец, набрать соли и приложить к зудящему месту. Соль поможет вытянуть жидкость из вируса, и он погибнет. «Если уже появились пузырьки с экссудатом, можно также приложить соль и подержать подольше или оставить на ночь. Соль подсушит воспаление, вытянув жидкость из пузырьков. Также подсушит пузырьки герпеса зубная паста», – рассказал Станислав Ионов.

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