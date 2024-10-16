Как вылечить простуду на губах, посоветовал специалист

08:20, 16 октября 2024, ПАИ

Как вылечить простуду на губах, рассказал профессор кафедры терапии медицинского факультета Государственного университета просвещения Станислав Ионов. Об этом пишут «Известия».

Вирус простого герпеса есть в организме практически у каждого человека. Кроме того, полностью вылечиться от него невозможно.

Проявляется герпес чаще всего в форме пузырьков с экссудатом на крыльях носа или губах, отметил Станислав Ионов. На начальной стадии на месте будущего высыпания ощущается зуд.

При появлении зудящего пятнышка с гиперемией необходимо сразу принимать меры, сказал профессор. «Наиболее эффективное медикаментозное средство для лечения и профилактики герпеса – таблетки ацикловира плюс мазь ацикловир или зовиракс», – посоветовал он.

Также подойдут и народные средства. Например, можно намочить палец, набрать соли и приложить к зудящему месту. Соль поможет вытянуть жидкость из вируса, и он погибнет. «Если уже появились пузырьки с экссудатом, можно также приложить соль и подержать подольше или оставить на ночь. Соль подсушит воспаление, вытянув жидкость из пузырьков. Также подсушит пузырьки герпеса зубная паста», – рассказал Станислав Ионов.