Студенты ПсковГУ приняли участие в форуме по развитию института наставничества

09:16, 16 октября 2024, ПАИ

Студенты ПсковГУ Светлана Василюк, Владислав Глотиков, Владислав Билоус, Алиса Томашова приняли участие в форуме «Траектория адаптации». Мероприятие направлено на развитие института наставничества в Санкт-Петербурге и Северо-Западном федеральном округе, сообщили ПАИ в пресс-службе ПсковГУ.

На форуме участники узнали, как собрать идеальную команду и выстроить работу в ней, как организовать идеальное мероприятие, на которое захотят прийти все, а также как создать и развить бренд наставнической организации.

В рамках форума прошли дискуссии и лектории, кейс-чемпионаты, обучающие сессии и мастер-классы.