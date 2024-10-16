12% псковичей никогда не обсуждают дома рабочие проблемы

09:27, 16 октября 2024, ПАИ

12% жителей Пскова никогда не обсуждают дома рабочие проблемы. Такие данные приводит Superjob по итогам опроса, проведённого с 1 по 15 октября.

В опросе участвовали работающие псковичи, которые состоят в отношениях или браке.

87% респондентов заявили, что обсуждают дома рабочие вопросы со своей второй половиной, а 12% отметили, что никогда не говорят дома о рабочих проблемах.