12% псковичей никогда не обсуждают дома рабочие проблемы
12% жителей Пскова никогда не обсуждают дома рабочие проблемы. Такие данные приводит Superjob по итогам опроса, проведённого с 1 по 15 октября.
В опросе участвовали работающие псковичи, которые состоят в отношениях или браке.
87% респондентов заявили, что обсуждают дома рабочие вопросы со своей второй половиной, а 12% отметили, что никогда не говорят дома о рабочих проблемах.
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