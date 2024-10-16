Великолучанин заплатит штраф за хранение наркотиков

09:38, 16 октября 2024, ПАИ

Житель Великих Лук заплатит штраф за незаконное приобретение и хранение наркотиков, сообщили ПАИ в объединённой пресс-службе судов Псковской области.

Мужчина приобрёл наркотики в интернете и пошёл забирать «закладку» у железной дороги. Он планировал употребить их позже и поэтому положил свою покупку в сумку. Однако не успел – его остановили сотрудники полиции и изъяли наркотики.

В суде мужчина признал свою вину. Суд учёл наличие смягчающих обстоятельств и назначил ему наказание в виде штрафа в размере 25 тысяч рублей.