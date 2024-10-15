Концерт-посвящение Елене Образцовой пройдёт в Пскове 25 октября

09:59, 16 октября 2024, ПАИ

25 октября на сцене Псковской областной филармонии состоится концерт «Наследие Елены Образцовой», посвященный юбилею оперной певицы. В этом году ей могло бы исполниться 85 лет. Об этом ПАИ сообщили в Театрально-концертной дирекции Псковской области.

В концерте примут участие солисты всероссийского конкурса вокального и инструментального искусства на приз культурного центра Елены Образцовой – Алиса Шикина (сопрано), Амалия Саркисьянц (меццо-сопрано) и Фёдор Катилов (бас). В сопровождении Губернаторского оркестра Псковской области они исполнят избранные произведения из репертуара Елены Образцовой и ее коллег по сцене. В программе – арии из опер Чайковского, Римского-Корсакова, Моцарта, Верди и других композиторов.