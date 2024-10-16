Псковичи стали призёрами чемпионата России по прибрежной гребле

10:05, 16 октября 2024, ПАИ

Псковичи стали призёрами чемпионата России по прибрежной гребле, который прошёл в Махачкале с 11 по 13 октября. Об этом сообщается в группе «Клуб реки Великой» в соцсети «ВКонтакте».

Серебро соревнований завоевала четвёртка, в составе которой выступали псковичи Павел Сорин, Максим Бабаджанов и Семён Яганов.

Кроме того, в финале среди двоек третье место заняли псковичи Семён Яганов и Павел Сорин.

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