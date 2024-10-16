Псковичи стали призёрами чемпионата России по прибрежной гребле
Псковичи стали призёрами чемпионата России по прибрежной гребле, который прошёл в Махачкале с 11 по 13 октября. Об этом сообщается в группе «Клуб реки Великой» в соцсети «ВКонтакте».
Серебро соревнований завоевала четвёртка, в составе которой выступали псковичи Павел Сорин, Максим Бабаджанов и Семён Яганов.
Кроме того, в финале среди двоек третье место заняли псковичи Семён Яганов и Павел Сорин.
Видео и фото с соревнований, эксклюзивные комментарии псковских спортсменов, ссылки на трансляции и многое-многое другое есть в нашем Telegram-канале «ПАИ. Спортинформ».
Комментарии: 0 Обсудить >>>
15 октября 2024
Сергей Бухаров – о центре единоборств в Пскове: Приятно, когда открываются новые спортивные объекты