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Спорт

Псковичи стали призёрами чемпионата России по прибрежной гребле

Псковичи стали призёрами чемпионата России по прибрежной гребле, который прошёл в Махачкале с 11 по 13 октября. Об этом сообщается в группе «Клуб реки Великой» в соцсети «ВКонтакте».

Псковичи стали призёрами чемпионата России по прибрежной гребле. Фото: группа «Клуб реки Великой» в соцсети «ВКонтакте»

Серебро соревнований завоевала четвёртка, в составе которой выступали псковичи Павел Сорин, Максим Бабаджанов и Семён Яганов.

Кроме того, в финале среди двоек третье место заняли псковичи Семён Яганов и Павел Сорин.

Видео и фото с соревнований, эксклюзивные комментарии псковских спортсменов, ссылки на трансляции и многое-многое другое есть в нашем Telegram-канале «ПАИ. Спортинформ».

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