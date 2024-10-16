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Общество

Из Псковской области поступило почти 400 заявок на Всероссийский конкурс «Моя страна – моя Россия»

На ХХI Всероссийский конкурс «Моя страна – моя Россия» свои инициативы отправили 390 жителей Псковской области, сообщили ПАИ в пресс-службе регионального правительства. Этот конкурс президентской платформы «Россия – страна возможностей» реализуется в рамках федерального проекта «Социальные лифты для каждого» национального проекта «Образование».

В этом году в конкурсе «Моя страна – моя Россия» принимают участие молодые люди от 14 до 35 лет, представляя авторские проекты в 13 номинациях, охватывающих почти весь спектр вопросов социально-экономического развития российских территорий. В конкурсе 12 номинаций для взрослых и одна специальная номинация для детей до 13 лет – «Волшебные нити родословной». Причем в двух номинациях – «Моя педагогическая инициатива» и «Моя семья: преемственность, ценности и смыслы» нет возрастных ограничений.

Заочная экспертиза проектов продлится до конца октября. Каждую заявку проверяют не менее трех экспертов, а в случае спорных ситуаций назначается дополнительная проверка работы. Для обеспечения наиболее объективной оценки экспертам запрещено рассматривать работы участников из своего региона. После заочной экспертизы проектов участников ожидает очная презентация проектов.

В целом в этом году организаторы получили более 55 тысяч заявок из всех регионов России, а также из девяти иностранных государств, среди которых Белоруссия, Казахстан, Китай, Таджикистан и другие страны.

Награждение победителей XXI конкурса впервые пройдет в формате просветительского интенсива при поддержке Центра знаний «Машук» в декабре 2024 года.

По завершении соревновательного трека участники останутся в орбите проекта. Благодаря программе постконкурсного сопровождения финалисты и победители продолжают обмениваться опытом, они создают и реализуют новые инициативы, которые нередко обретают федеральный масштаб. Основная идея конкурса «Моя страна – моя Россия» – привлечение молодежи к решению острых вопросов социально-экономического развития российских регионов.

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