Мост, которого не было: власти Дедовичского района объяснили, почему начали разбирать переправу

13:41, 16 октября 2024, ПАИ

Жители Дедовичского района беспокоятся о сносе моста через реку Шелонь на Большехрапской ГЭС. Но был ли на ГЭС мост? В администрации Вязьевской волости ответили на данный вопрос. Об этом ПАИ сообщили в газете «Коммуна» Дедовичского района.

Мост через реку Шелонь начали сносить после признания аварийного состояния Большехрапской ГЭС. Однако в администрации рассказали, что моста там не было. На ГЭС была построена плотина, которая использовалась для обслуживания станции. После прекращения работы на ГЭС местные жители стали использовать плотину как мост для перехода через реку, хотя это небезопасно.

«В соответствии с актами осмотра комиссий комитета по природным ресурсам и экологии Псковской области в настоящее время техническое состояние гидротехнического сооружения является неудовлетворительным и представляет опасность для жизни и здоровья граждан, использующих его для перехода через реку Шелонь», – рассказал глава администрации Вязьевской волости Александр Дубрянин.

Он также уточнил, что плотина использовалась как мост местными жителями, дачниками в основном летом, когда все ходят за грибами и ягодами.

В газете отметили, что ко всем населённым пунктам рядом с ГЭС есть дороги общего пользования, по которым жители могут добраться до населённых пунктов.

По решению Дедовичского районного суда от 10 мая 2017 года Большехрапская ГЭС признана бесхозяйной и аварийной. Подрядчик будет демонтировать данное сооружение для уменьшения вероятности затопления территорий в период паводков.