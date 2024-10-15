Орган и виолончель услышат псковичи на концерте 19 октября

11:05, 16 октября 2024, ПАИ

19 октября в 16:00 в храме Пресвятой Троицы Римско-католической церкви в Пскове пройдет концерт ансамблевой музыки из цикла «Бах и румынские танцы». Об этом ПАИ сообщили организаторы.

На концерте выступят петербуржские музыканты Мария Коронова (орган), выпускница и аспирантка Санкт-Петербургской государственной консерватории им. Н. А. Римского-Корсакова на кафедре органа и клавесина, лауреат всероссийских и международных органных конкурсов, и Варвара Касторская (виолончель), выпускница и аспирантка Санкт-Петербургской государственной консерватории им. Н. А. Римского-Корсакова по классу «Виолончель», лауреат всероссийских и международных конкурсов.

В концерте «Бах и румынские танцы» прозвучит музыка немецких мастеров эпохи барокко немцев Иоганна Себастьяна Баха и Дитриха Букстехуде, французского органиста и композитора-симфониста Луи Виктора Жюля Вьерна, французского композитора и органиста Габриэля Форе, швейцарско-американского композитора, позднего романтика и неоклассика, использующего еврейский фольклор, Эрнеста Блоха, венгерского композитора-классика и пианиста-новатора Белы Виктора Яноша Бартока и аргентинского композитора второй половины XX века, родоначальника стиля танго-нуэво Астора Пьяццоллы.

Посещение концертов осуществляется по пригласительным за пожертвование. Их можно получить перед началом мероприятия. Храм открывается за 45 минут до начала концерта. Посещение рекомендовано для всех категорий зрителей старше десяти лет. Продолжительность концерта – 70 минут, без антракта. В начале концерта звучит художественное слово.

Храм находится в Пскове на улице Плехановский Посад, 64.