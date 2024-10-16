Великолучанин победил на международном турнире по комплексному единоборству
Великолучанин Руслан Шамилов победил на международном турнире по комплексному единоборству на Кубок генерального секретаря ОДКБ. Соревнования прошли в Московской области, сообщили ПАИ в клубе единоборств «Отечество».
В турнире участвовали около 120 спортсменов из России, Белоруссии, Киргизии и Таджикистана.
В международном зачёте первое место заняла сборная России, второе место досталось белорусским спортсменам, а замкнули тройку лидеров представители Киргизии.
Великолучанин Руслан Шамилов одержал победу в индивидуальном зачёте. Также спортсмен удостоился награды за лучшую технику.
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