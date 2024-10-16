С победы действующего чемпиона стартовала Ночная хоккейная лига в Псковской области
С победы действующего чемпиона стартовала Ночная хоккейная лига в Псковской области, сообщили ПАИ в Федерации хоккея Псковской области.
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Фото: Федерация хоккея Псковской области
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Фото: Федерация хоккея Псковской области
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Фото: Федерация хоккея Псковской области
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Фото: Федерация хоккея Псковской области
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Фото: Федерация хоккея Псковской области
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Фото: Федерация хоккея Псковской области
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Фото: Федерация хоккея Псковской области
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Фото: Федерация хоккея Псковской области
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Фото: Федерация хоккея Псковской области
В матче-открытии дивизиона «Любитель 50+» встретились прошлогодний чемпион турнира «Плесков» и бронзовый призёр минувшего сезона «Звезда». Матч завершился победой «Плескова» со счётом 4:0.
Всего в двух дивизионах за победу борются 14 команд. В состав «Любителя 40+» вошли команды «Аванта-Псков», «Красный город», «Евро-Керамика», великолукская «Чайка», «Родина», «Гвардия» и «Барсы». Среди мужчин старше 50 лет сыграют команды «Плесков», «Беркут», «Звезда», «Родина 50+», «Гвардия ВДВ», «Красногородск» и великолукское «Красное Знамя».
Напомним, в прошлом сезоне победителями стали «Плесков» и «Аванта-Псков».
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