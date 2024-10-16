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Происшествия

В Пскове магазинный вор ударил продавца бутылкой коньяка

15 октября около 14:00 из магазина на улице Народной в Пскове молодой человек украл продукты, спиртное и средства гигиены. Продавец попыталась его остановить, но получила удар бутылкой коньяка по голове. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Получив сообщение о происшествии, сотрудники уголовного розыска отдела полиции №1 УМВД России по городу Пскову провели оперативно-розыскные мероприятия и задержали подозреваемого недалеко от магазина. Злоумышленником оказался 24-летний безработный пскович. Он дал признательные показания. Похищенное изъято.

В отношении фигуранта возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 статьи 162 «Разбой» Уголовного кодекса РФ. Санкция этой статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет.

Кроме того, задержанный подозревается еще и в краже алкоголя, совершенной вечером 13 октября из магазина на улице Владимирской в деревне Родина Псковского района. Возбуждено уголовное дело. Ведется расследование.

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