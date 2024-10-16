Спортивный фестиваль «Осенний спринт» пройдёт в бассейне ПсковГУ

12:18, 16 октября 2024, ПАИ

Спортивный фестиваль «Осенний спринт» пройдёт в плавательном бассейне «Универсант» с 26 по 27 октября, сообщили ПАИ в пресс-службе ПсковГУ.

В мероприятии поучаствуют спортсмены 2014 года рождения и старше. Каждый из участников сможет стартовать на двух дистанциях в индивидуальном зачёте за день. Награды соревнований разыграют в пяти возрастных группах.

Открытие соревнований пройдёт 26 октября в 10:00. Закроются старты в 17:00 следующего дня.

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