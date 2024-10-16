18 автобусов особо большого класса пополнили автопарк «Псковпассажиравтотранса»
18 автобусов особо большого класса пополнили автопарк «Псковпассажиравтотранса». Сегодня площадку предприятия посетил губернатор Псковской области Михаил Ведерников, сообщает корреспондент ПАИ.
«Сегодня важное мероприятие для вас и для всей нашей Псковской области. Мы помним, в каком состоянии автобусы были несколько лет назад, но благодаря поддержке президента и вице-премьера Правительства России Дениса Мантурова мы смогли улучшить ситуацию. Вы знаете, что раньше средний возраст автобусов был 15 лет, а сейчас семь-восемь. Мы этим вопросом занимаемся системно, дальше будем работать над тем, чтобы автобусы были лучше», – сказал Михаил Ведерников.
Все автобусы находятся на гарантии. Также они предназначены и для маломобильных граждан, уточнил губернатор.
Руководитель предприятия Юрий Михайлов отметил, что надеется на то, что автобусы прослужат долго. С технической точки зрения нареканий нет, подчеркнул он.
Добавим, что автобусы закупили за счёт средств из федерального бюджета. В этом году комитет по транспорту и дорожному хозяйству региона и ООО «Автотехком» заключили контракт на поставку 32 городских автобусов большого класса марки МАЗ-216047.
В настоящее время в регион поступило 32 единицы техники. 18 из них уже принято, а ещё 14 доукомплектовываются – их передадут в ноябре 2024 года.
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