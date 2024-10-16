18 автобусов особо большого класса пополнили автопарк «Псковпассажиравтотранса»

12:05, 16 октября 2024, ПАИ

18 автобусов особо большого класса пополнили автопарк «Псковпассажиравтотранса». Сегодня площадку предприятия посетил губернатор Псковской области Михаил Ведерников, сообщает корреспондент ПАИ.

«Сегодня важное мероприятие для вас и для всей нашей Псковской области. Мы помним, в каком состоянии автобусы были несколько лет назад, но благодаря поддержке президента и вице-премьера Правительства России Дениса Мантурова мы смогли улучшить ситуацию. Вы знаете, что раньше средний возраст автобусов был 15 лет, а сейчас семь-восемь. Мы этим вопросом занимаемся системно, дальше будем работать над тем, чтобы автобусы были лучше», – сказал Михаил Ведерников.

Все автобусы находятся на гарантии. Также они предназначены и для маломобильных граждан, уточнил губернатор.

Руководитель предприятия Юрий Михайлов отметил, что надеется на то, что автобусы прослужат долго. С технической точки зрения нареканий нет, подчеркнул он.

Добавим, что автобусы закупили за счёт средств из федерального бюджета. В этом году комитет по транспорту и дорожному хозяйству региона и ООО «Автотехком» заключили контракт на поставку 32 городских автобусов большого класса марки МАЗ-216047.

В настоящее время в регион поступило 32 единицы техники. 18 из них уже принято, а ещё 14 доукомплектовываются – их передадут в ноябре 2024 года.