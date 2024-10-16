Психолог из псковского детского сада получила спецприз на всероссийском конкурсе

13:09, 16 октября 2024, ПАИ

Психолог псковского детского сада № 28 «Искорка» Нина Умнова получила специальный приз на Всероссийском конкурсе профессионального мастерства «Педагог-психолог – 2024», сообщил глава города Борис Елкин в своём Telegram-канале.

Всего в конкурсе приняли участие 82 педагога из разных регионов России.

На конкурсе Нина Умнова представила свою «Умную книжку» с элементами нейропсихологии, которая развивает у детей мелкую моторику, мышление, память и внимание. Пособие содержит игры и упражнения, которые могут использовать родители для занятий с детьми дома.

Глава города поздравил психолога и пожелал дальше совершенствоваться в профессии.