Психолог из псковского детского сада получила спецприз на всероссийском конкурсе
Психолог псковского детского сада № 28 «Искорка» Нина Умнова получила специальный приз на Всероссийском конкурсе профессионального мастерства «Педагог-психолог – 2024», сообщил глава города Борис Елкин в своём Telegram-канале.
Всего в конкурсе приняли участие 82 педагога из разных регионов России.
На конкурсе Нина Умнова представила свою «Умную книжку» с элементами нейропсихологии, которая развивает у детей мелкую моторику, мышление, память и внимание. Пособие содержит игры и упражнения, которые могут использовать родители для занятий с детьми дома.
Глава города поздравил психолога и пожелал дальше совершенствоваться в профессии.
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