26 медалей выиграли псковичи на Кубке Московской школы тхэквондо

13:07, 16 октября 2024, ПАИ

26 медалей выиграли псковичи, воспитанники спортшколы «Гармония» на всероссийских соревнованиях по тхэквондо ИТФ «Кубок Московской школы тхэквондо». Соревнования прошли в Москве с 10 по 14 октября. Об этом ПАИ сообщили в спортшколе «Гармония».



Фото: спортшкола «Гармония»



Фото: спортшкола «Гармония»



Фото: спортшкола «Гармония»



Фото: спортшкола «Гармония»



Фото: спортшкола «Гармония»



Фото: спортшкола «Гармония»



Фото: спортшкола «Гармония»













Золотыми медалями отличись псковские спортсмены Артём Тихомиров, Виктория Угрюмова, Анна Поляруш и Алиса Власова. Серебро на счету Ксении Кирилловой, Семёна Топорищева, Анастасии Кочетовой, Елены Миллер, Виктории Угрюмовой, Елизаветы Фомичевой, Алисы Власовой, Дарьи Макарец, Александры Никитиной и нескольких псковских команд.

Бронзой отличились дважды Андрей Околеснов, Дарья Бушева, Анастасия Жилова, Софья Ковалых, Дарья Миллер, Кирилл Сергеев, Савва Шапиро, а также псковские коллективы.

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