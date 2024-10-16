Многодетные семьи смогут посещать музей-заповедник «Михайловское» бесплатно

13:05, 16 октября 2024, ПАИ

Многодетные семьи, в которых воспитываются трое и более детей, будут принимать бесплатно в любой день в Государственном музее-заповеднике А. С. Пушкина «Михайловское». Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе музея.

При предъявлении документа, подтверждающего льготу, гости получат входные билеты, а оплатить им придётся только экскурсионное обслуживание, если оно им потребуется.

Подробности можно найти на официальном сайте музея в главном меню в разделе «посетителям → часы работы, билеты, льготы».