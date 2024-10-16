Профпробы для школьников начались в Псковской области

12:57, 16 октября 2024, ПАИ

Реализация проекта «Билет в будущее» на территории Псковской области вошла в активную стадию. С середины октября учащиеся 6–11-х классов общеобразовательных организаций региона приступили к прохождению профессиональных проб, сообщила ПАИ региональный координатор проекта «Билет в будущее» и внедрения единой модели профориентации в Псковской области Елена Рыбальская.

Так, ученики 8-го класса средней школы № 13 Пскова побывали в Псковском агротехническом колледже, где познакомились с такими направлениями, как сельскохозяйственные биотехнологии, сити-фермерство и пожарная безопасность. Также ученики из Гуманитарного лицея попробовали себя в направлении рекламного дизайна в «Компьютерной академии ТОП».

«Сейчас в рамках проекта «Билет в будущее» у детей начался новый модуль – практико-ориентированный. Этот модуль, на мой взгляд, наиболее увлекательный и интересный, так как носит практический характер. В течение месяца, до 15 ноября, ученики 6–11-х классов смогут не только примерить на себя будущие профессии, как это было раньше, но и познакомиться с потенциальными работодателями нашего региона, которые предлагают посетить не только экскурсии на свои предприятия, но и проводят для наших детей мастер-классы и партнёрские профессиональные пробы», – отметила Елена Рыбальская. Она также заметила, что в рамках этого модуля разработано 180 практических мероприятий для ознакомления с деловой, аграрной, креативной, умной, безопасной, комфортной, здоровой и индустриальной средой Псковской области.

Напомним, «Билет в будущее» – проект ранней профессиональной ориентации школьников 6–11-х классов. Он реализуется по поручению президента России Владимира Путина и входит в паспорт федерального проекта «Успех каждого ребёнка» нацпроекта «Образование».