Чемпионат и первенство Пскова по греко-римской борьбе посетили гости из Петербурга и Новгорода
Чемпионат и первенство города по греко-римской борьбе прошли в Пскове 12 и 13 октября, сообщили ПАИ в спортшколе «Лидер».
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Фото: спортшкола «Лидер»
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Фото: спортшкола «Лидер»
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Фото: спортшкола «Лидер»
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Фото: спортшкола «Лидер»
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Фото: спортшкола «Лидер»
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Фото: спортшкола «Лидер»
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Фото: спортшкола «Лидер»
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Фото: спортшкола «Лидер»
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Фото: спортшкола «Лидер»
В соревнованиях участвовали спортсмены из Ленинградской и Новгородской областей, Санкт-Петербурга и Пскова.
Среди местных спортсменов победами отличились Артём Яцко, Артём Волков, Дмитрий Бабенко, Роман Фёдоров, Дмитрий Колдунов, Богдан Литовских и Алексей Баронэ.
Видео и фото с соревнований, эксклюзивные комментарии псковских спортсменов, ссылки на трансляции и многое-многое другое есть в нашем Telegram-канале «ПАИ. Спортинформ».
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