Чемпионат и первенство Пскова по греко-римской борьбе посетили гости из Петербурга и Новгорода

13:19, 16 октября 2024, ПАИ

Чемпионат и первенство города по греко-римской борьбе прошли в Пскове 12 и 13 октября, сообщили ПАИ в спортшколе «Лидер».



Фото: спортшкола «Лидер»



Фото: спортшкола «Лидер»



Фото: спортшкола «Лидер»



Фото: спортшкола «Лидер»



Фото: спортшкола «Лидер»



Фото: спортшкола «Лидер»



Фото: спортшкола «Лидер»



Фото: спортшкола «Лидер»



Фото: спортшкола «Лидер»

















В соревнованиях участвовали спортсмены из Ленинградской и Новгородской областей, Санкт-Петербурга и Пскова.

Среди местных спортсменов победами отличились Артём Яцко, Артём Волков, Дмитрий Бабенко, Роман Фёдоров, Дмитрий Колдунов, Богдан Литовских и Алексей Баронэ.

Видео и фото с соревнований, эксклюзивные комментарии псковских спортсменов, ссылки на трансляции и многое-многое другое есть в нашем Telegram-канале «ПАИ. Спортинформ».