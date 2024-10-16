Михаил Иванов поздравил сотрудников отдела дознания полиции Пскова с годовщиной со дня образования

14:10, 16 октября 2024, ПАИ

Заместитель председателя Псковской городской Думы Михаил Иванов поздравил сотрудников отдела дознания УМВД России по городу Пскову с 32-й годовщиной со дня образования службы. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе городской Думы.

В поздравлении от имени городских парламентариев депутат отметил высокую компетентность, правовую подготовку, работоспособность дознавателей и поблагодарил их за кропотливый, нелёгкий труд.

«Сотрудники подразделения дознания проявляют высокое профессиональное мастерство при решении задач по защите прав и законных интересов граждан, верность долгу и самоотверженность», - подчеркнул Михаил Иванов.

За высокие результаты в оперативно-служебной деятельности Михаил Иванов вручил участникам мероприятия благодарственные письма председателя Псковской городской Думы и сувениры.