Очередную партию помощи передал бойцам СВО Псковский облсовпроф

14:15, 16 октября 2024, ПАИ

Около тонны минеральной воды «Хиловская», а также необходимые вещи, медикаменты и инструменты передал бойцам в зону СВО Псковский облсовпроф совместно с членскими организациями отраслевых профсоюзов. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Псковского облсовпрофа.

Как отметили в организации, необходимые вещи для бойцов 2-й отдельной бригады спецназа и ещё одного спецподразделения были приобретены со средств, собранных в ходе мероприятий, приуроченных к Всемирному дню действий «За достойный труд».

«Для профсоюзов главный лозунг: «Мы вместе!», поэтому мы с самого начала спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины принимаем активное участие в данных акциях поддержки наших военнослужащих, которые исполняют свой долг перед Родиной. Мы от чистого сердца шлём им огромные слова благодарности и ждём их с победой», – отметил председатель Псковского облсовпрофа Игорь Иванов.