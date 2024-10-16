Очередную партию помощи передал бойцам СВО Псковский облсовпроф
Около тонны минеральной воды «Хиловская», а также необходимые вещи, медикаменты и инструменты передал бойцам в зону СВО Псковский облсовпроф совместно с членскими организациями отраслевых профсоюзов. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Псковского облсовпрофа.
Как отметили в организации, необходимые вещи для бойцов 2-й отдельной бригады спецназа и ещё одного спецподразделения были приобретены со средств, собранных в ходе мероприятий, приуроченных к Всемирному дню действий «За достойный труд».
«Для профсоюзов главный лозунг: «Мы вместе!», поэтому мы с самого начала спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины принимаем активное участие в данных акциях поддержки наших военнослужащих, которые исполняют свой долг перед Родиной. Мы от чистого сердца шлём им огромные слова благодарности и ждём их с победой», – отметил председатель Псковского облсовпрофа Игорь Иванов.
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