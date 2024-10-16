Песков – о сложении полномочий Поздняковым: ОКР утратил связь с олимпийским движением

14:29, 16 октября 2024, ПАИ

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал уход Станислава Позднякова с поста руководителя Олимпийского комитета России (ОКР), сообщает ТАСС.

О сложении своих полномочий Поздняков заявил 15 октября. Предполагается, что нового главу ОКР утвердят в декабре. «Безусловно, работа Позднякова пришлась на очень сложный период для Олимпийского комитета. Многое было сделано, но, по объективным причинам, конечно, время кризисное», – сказал пресс-секретарь президента РФ.

Дмитрий Песков добавил, что ОКР фактически утратил связь с олимпийским движением и Международным олимпийским комитетом. «В этом плане образовалась очень сложная ситуация для спорта высших достижений и для наших олимпийцев», – сказал он.

Напомним, весной Поздняков заявил, что российских теннисистов, желающих выступить на Олимпийских играх 2024 года в Париже, следует «считать командой иноагентов». В итоге среди российских спортсменов единственные медали на Играх в Париже завоевали теннисистки Мирра Андреева и Диана Шнайдер.

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