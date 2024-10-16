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Общество

Самая дорогая однокомнатная квартира в Пскове обойдётся в 8 млн рублей

Самая дорогая однокомнатная квартира в Пскове обойдётся в 8 млн рублей, сообщает компания ЦИАН. Площадь «однушки» составляет 47 кв. метров. Она расположена в панельном доме на улице Ижорского Батальона. Квартира достанется новым жильцам вместе с комплектом мебели и бытовой техники (исключая холодильник и стиральную машину). С такими показателями Псковская область занимает четвёртое место в этом рейтинге недвижимости.

Фото: ПАИ

Из рейтинга был исключен Санкт-Петербург, конкурировать с которым не может ни один другой регион Северо-Запада России - самый дорогой однокомнатный лот на вторичном рынке там оценён в 57 млн рублей. При этом суммарная стоимость всех самых дорогих «однушек» в остальных 10 регионах СЗФО составляет 85,1 млн рублей.

На первом месте рейтинга - Калиниградская область. Квартира в Калининграде на Штурвальной улице площадью 58 кв. метров обойдётся в 22,5 млн рублей. Последнее, десятое, место занимает Ненецкий автономный округ с квартирой за 5,6 млн рублей площадью 37,9 кв. метров.

А, например, ещё 5 лет назад за самую дорогую квартиру в Псковской области просили всего 3,75 млн рублей. Сейчас это обычная стоимость новой «однушки».

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