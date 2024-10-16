Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Экономика

В России продажи дорожно-строительной техники резко снизились

Заводы дорожно-строительного машиностроения в августе отгрузили на внутренний рынок продукции на 33,5% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом сообщает РБК со ссылкой на ассоциацию «Росспецмаш».

Фото: ПАИ

За восемь месяцев 2024 года продажи дорожно-строительной техники сократились до 49,5 млрд рублей, на 2%.

«Мы уже несколько месяцев наблюдаем снижение отгрузок на внутренний рынок. Это касается не только техники российского производства, но и импорт тоже падает. И это падение ускоряется», – объяснил заместитель директора «Росспецмаша» Вячеслав Пронин.

Спикер указал две причины снижения импорта и продаж специализированной техники, одна из которых – высокий уровень ключевой ставки Банка России, который, по словам Пронина, фактически уничтожает инвестиционные программы как заводов, так и клиентов.

Другой весомой причиной являются правила оплаты работ на государственных стройках. «Фактически застройщики только в следующем году получат деньги за проекты, которые они выполняют в этом году» – отметил Пронин. Он пояснил, что у застройщиков нет собственных средств, а взять кредит они не могут из-за высокой ключевой ставки.

Напомним, что товары для ремонта и строительства в России к сентябрю подорожали на 22,5% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












16 октября 2024

Сплошной обман: как маркетплейсы заставляют россиян покупать ненужные товары
16 октября 2024

В России продажи дорожно-строительной техники резко снизились
16 октября 2024

Псковский губернатор обсудил сотрудничество с заместителем председателя правления «Россельхозбанка»
16 октября 2024

Цены на сливочное масло в России выросли почти на 18%
15 октября 2024

Хозпостройки и дома на две семьи попадут под дачную амнистию
15 октября 2024

Пособие по безработице вырастет в России
15 октября 2024

Пенсии в России проиндексируют на 7,3% в 2025 году
15 октября 2024

Бизнес просит сохранить сахар: Минфин поднимет акциз на сладкие напитки со следующего года

© 2001-2024 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...