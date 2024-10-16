В России продажи дорожно-строительной техники резко снизились

16:23, 16 октября 2024, ПАИ

Заводы дорожно-строительного машиностроения в августе отгрузили на внутренний рынок продукции на 33,5% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом сообщает РБК со ссылкой на ассоциацию «Росспецмаш».

За восемь месяцев 2024 года продажи дорожно-строительной техники сократились до 49,5 млрд рублей, на 2%.

«Мы уже несколько месяцев наблюдаем снижение отгрузок на внутренний рынок. Это касается не только техники российского производства, но и импорт тоже падает. И это падение ускоряется», – объяснил заместитель директора «Росспецмаша» Вячеслав Пронин.

Спикер указал две причины снижения импорта и продаж специализированной техники, одна из которых – высокий уровень ключевой ставки Банка России, который, по словам Пронина, фактически уничтожает инвестиционные программы как заводов, так и клиентов.

Другой весомой причиной являются правила оплаты работ на государственных стройках. «Фактически застройщики только в следующем году получат деньги за проекты, которые они выполняют в этом году» – отметил Пронин. Он пояснил, что у застройщиков нет собственных средств, а взять кредит они не могут из-за высокой ключевой ставки.

Напомним, что товары для ремонта и строительства в России к сентябрю подорожали на 22,5% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года.