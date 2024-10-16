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Общество

До -2 градусов опустится температура в Псковской области 17 октября

Переменная облачность без осадков ожидается в Псковской области 17 октября, сообщили ПАИ в Псковском гидрометцентре.

Фото: ПАИ

Будет дуть ветер южного направления. Ночью он будет слабым, а днём будет со скоростью от пяти до десяти метров в секунду.

Температура воздуха ночью составит от -2 до +3 градусов, днём – от +7 до +12. Атмосферное давление будет высоким.

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