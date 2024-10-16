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Общество

Трёх собак не разрешили вывозить в ЕС на госгранице в Псковской области

Три собаки не прошли ветеринарный контроль на российско-латвийской границе в МАПП «Убылинка» в Псковской области. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора.

Фото здесь и далее: пресс-служба Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора

Во время документарного контроля было выявлено невыполнение новых ветеринарных требований при попытке вывоза собак в Европейский союз.

Три домашних питомца перевозились в Чехию. Однако отсутствовали документы о проведении лабораторных анализов на определение титра антител к вирусу бешенства.

Вывоз собак с таможенной территории ЕАЭС запрещён, выданы акты о возврате груза, уточнили в пресс-службе.

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Трёх собак не разрешили вывозить в ЕС на госгранице в Псковской области

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