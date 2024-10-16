Трёх собак не разрешили вывозить в ЕС на госгранице в Псковской области
Три собаки не прошли ветеринарный контроль на российско-латвийской границе в МАПП «Убылинка» в Псковской области. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора.
Во время документарного контроля было выявлено невыполнение новых ветеринарных требований при попытке вывоза собак в Европейский союз.
Три домашних питомца перевозились в Чехию. Однако отсутствовали документы о проведении лабораторных анализов на определение титра антител к вирусу бешенства.
Вывоз собак с таможенной территории ЕАЭС запрещён, выданы акты о возврате груза, уточнили в пресс-службе.
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