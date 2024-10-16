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Классные часы «Профессионалитет: ты в хорошей компании!» проходят в псковских школах

Классные часы «Профессионалитет: ты в хорошей компании!» проходят в псковских школах в рамках Единого дня открытых дверей образовательного кластера «Искусство и креативная индустрия». Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Команда амбассадоров «Профессионалитета», в которую входят студенты Псковского политехнического колледжа, знакомят учеников девятых классов с востребованными профессиями, рассказывают о том, как проходит обучение на новейшем технологичном оборудовании. Амбассадоры акцентируют внимание, что в креативной индустрии важны не только таланты, но и постоянное обучение, готовность к экспериментам и открытость к новым идеям.

Классные часы уже прошли в школе №24 имени Л. И. Малякова, в многопрофильном лицее №4, в Погранично-таможенно-правовом лицее.

Основные мероприятия Единого дня открытых дверей в колледжах и техникумах федерального проекта «Профессионалитет» пройдут 19 октября в 79 регионах России, в том числе и в Пскове. На площадках предприятий в этот день будут организованы экскурсии для школьников, где их познакомят с инфраструктурой и современным оборудованием. Кроме того, ребята под руководством педагогов и мастеров производственного обучения попробуют свои силы в выполнении практического задания и примут участие в профессиональных пробах.

В Псковской области в рамках реализации федерального проекта «Профессионалитет» при поддержке нацпроекта «Образование» создан образовательный кластер «Искусство и креативная индустрия» на базе Псковского политехнического колледжа.

Работа ведётся при сетевом взаимодействии с Псковским колледжем профессиональных технологий и сервиса, Псковским областным колледжем искусств им. Н. А. Римского-Корсакова, Псковским кооперативным техникумом, АНО «Возрождение объектов культурного наследия в городе Пскове (Псковской области)», а также предприятиями промышленного сектора, которые занимаются деревообработкой и реставрацией.

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