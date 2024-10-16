До 10 ноября Псковская область принимает от кинематографистов заявки на получение рибейтов
В Псковской области начался приём заявок на получение рибейтов, сообщает официальный телеграм-канал региона.
Стать претендентами на получение рибейтов могут фильмы, которые были сняты на территории Псковской области после 1 января этого года. Объём субсидии составляет 1 млн рублей. Срок подачи заявки – не позднее 10 ноября.
Подробности подачи заявок здесь.
Две картины уже получили рибейты – «Плакать нельзя» и «Я делаю шаг».
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