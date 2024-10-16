«Твоя мама, как Россия-матушка, искала тебя 80 лет!»: портрет матери обнаружили на могиле погибшего бойца в Себежском районе

18:33, 16 октября 2024, ПАИ

Портрет матери погибшего бойца Великой Отечественной войны с надписью «Твоя мама, как Россия-матушка, искала тебя 80 лет!» обнаружили ветераны таможни во время уборки захоронения в деревне Байкино Себежского района. Об этом пишет газета «Призыв».

«Каждый раз приезжаем непросто убрать опавшую листву, скосить пожухшую траву, а прежде всего почтить память павших в ту далёкую войну», – отметили участники субботника.

Лука Верещак ушёл на фронт в 1943 году, будучи 18-летним, и пропал без вести. Фото бойца не сохранилось ни в семье, ни на месте гибели. Листья берёзы, которые обрамляют портрет, привезли его родственники с Новосибирской области.

На захоронении также появились новые памятные таблички: Закир Кумели Кузахмедов, Максим Петрович Коренев и Маргази Миниханович Низамов.

Напомним, что воинское захоронение у деревни Байкино находится в отдалённой части Себежского района. Это одно из самых крупных воинских захоронений района, где установлен именной список погибших.