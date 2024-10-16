В России появилась первая музыкальная разметка. Она играет «Калинку-малинку»

16:43, 16 октября 2024, ПАИ

На 635-м километре трассы М-11 «Нева» (Тосненский район, Ленинградская область) появилась музыкальная дорожная разметка, сообщает госкомпания «Автодор».

Если проехать по участку с разрешённой скоростью, то можно услышать фрагмент композиции «Калинка-малинка». Цель создания разметки – снижение аварийности, ведь услышать мелодию можно только тогда, когда не превышаешь скорость.

Помимо этого, музыкальная разметка не даст уснуть за рулём и поможет сконцентрироваться на движении.